Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 17 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Дело возбуждено Главным военным следственным управлением СК России.

«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства.», — уточнили в СК.

Обстоятельства ЧП устанавливают военные следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября в жилом квартале Ейска Краснодарского края упал военный самолёт, лётчики успели катапультироваться. По предварительным данным, есть пострадавшие.