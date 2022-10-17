Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске (Краснодарский край) возбуждено 17 октября главным военным СУ СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СК РФ

В рамках расследования в Ейск на место падения военного самолёта выехала группа криминалистов центрального аппарата СКР.

Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины крушения самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-34 Южного военного округа упал во дворе жилого дома в Ейске. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Есть данные, что один человек погиб.