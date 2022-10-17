Красногорск, 17 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о завершении частичной мобилизации на территории региона. Соответствующую запись он разместил вечером 17 октября в своём телеграм-канале.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — сообщил губернатор.

Воробьёв поблагодарил всех граждан, которые «не остались в стороне и пришли выполнить свой долг», несмотря на то, что у многих из них «дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес».

«Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой!» — написал он.

Губернатор добавил, что сейчас необходимо продолжать помогать тем, кто находится на передовой, и поддерживать семьи тех, чьи мужья и отцы ушли исполнять воинский долг. Он пообещал, что власти региона «никого не оставят без внимания».

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице.