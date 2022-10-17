Калининград, , 19:53 — REGNUM В Калининградской области решили пересмотреть празднование новогодних торжеств из-за тяжелой ситуации в период специальной военной операции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, придется пересмотреть многие статьи расходов — уже отказались от городской ёлки, многие урбанистические проекты отложим на пару лет — зато поддержим наших ребят!» — отметил глава региона.

Важно отметить, что ранее губернатор сообщил о помощи семьям мобилизованных в Калининградской области: закупается дополнительное снаряжение, техника, также была увеличена единовременная выплата для каждого мобилизованного и их семей до 100 тысяч рублей.

«Калининградская область своих не бросает!» — заключил Антон Алиханов.