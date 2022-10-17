Ейск, Краснодарский край, , 19:44 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отправившийся в Ейск к месту крушения военного самолёта Су-34, сообщил об оказании помощи жильцам горящего многоэтажного дома.

Пожар hansbenn

«Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолёт рухнул в жилом квартале Ейска вечером 17 октября, в связи с чем в девятиэтажном доме вспыхнул пожар. Предварительно, один человек погиб. Около десяти человек пострадали.