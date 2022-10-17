Москва, , 19:43 — REGNUM Необходимую помощь поручил президент России Владимир Путин оказать пострадавшим в результате крушения Су-34 в городе Ейске.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава региона Вениамин Кондратьев доложил президенту о случившемся и о принимаемых мерах по ликвидации последствий ЧП.

Вылететь на место трагедии поручено главе МЧС РФ Александру Чуприяну и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Добавим, что Кондратьев уже выехал на место ЧП.

По предварительным данным, после крушения военного самолёта в Ейске пострадали четыре человека. Есть непроверенная информация об одном погибшем.

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