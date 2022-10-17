Новокуйбышевск, Самарская область, 17 октября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Начальника полиции отдела МВД России по городу Чапаевск обвинили в угоне автомобиля и хулиганстве в Самарской области. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

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По версии следствия, ночью 15 октября 2022 года фигурант уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии около одной из заправочных станций, расположенных в городе Новокуйбышевск, неправомерно завладел автотранспортным средством, которое принадлежит другому лицу.

«При этом указанные действия обвиняемый сопровождал угрозой применения насилия по отношению к владельцу транспортного средства», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении начальника полиции отдела МВД России по городу Чапаевск было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что сейчас фигурант уголовного дела задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.