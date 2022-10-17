Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска возросло до десяти. Об этом сообщается в телеграм-канале 112.

Niklas Freidwall Пожар

В результате случившегося один человек погиб, десять местных жителей пострадали.

ИА REGNUM сообщило, что самолёт Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. Пилоты успели катапультироваться. Площадь пожара в многоквартирном доме составляет 2 тыс. кв. метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.