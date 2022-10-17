Москва, , 19:37 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению доллару и незначительно ослаб к евро на торгах в понедельник, 17 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,65 рубля, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на девять копеек и к закрытию составил 60,80 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже вырос на 1,11 рубля, курс евро — на 81 копейку.

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