Донецк, 17 октября 2022, 19:38 — REGNUM Завершилась процедура обмена пленными по формуле «110 на 110» с киевским режимом, сообщил вечером 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
В итоге обмен прошёл по «110 на 108», так как две женщины из заявленных на обмен отказались вернуться в распоряжение киевского режима.
«Обмен завершен. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на [территорию киевского режима] и решили остаться в России», — написал Пушилин.
Напомним, ранее он сообщил, что в результате обмена должны вернуться домой 30 российских военных и 80 моряков из экипажей российских гражданских судов, захваченных Киевом в заложники.
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