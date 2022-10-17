Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Глава Кубани Вениамин Кондратьев, выехавший в Ейск после крушения самолёта Су-34 в жилом квартале, сообщил о 17 горящих квартирах в многоэтажном доме.

LoggaWiggler Пожар

«По предварительной информации от оперативных служб — упал военный самолет СУ-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир», — написал губернатор Краснодарского края.

ИА REGNUM сообщало, что военный Су-34 с боекомплектом упал в жилом квартале на улице Коммунистической примерно в 18:20 мск 17 октября. Огнём охвачены квартиры с первого по пятый этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности.