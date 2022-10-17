Тамбов, , 19:29 — REGNUM Сегодня, 17 октября, глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном проводам мобилизованных тамбовчан из учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в зону специальной военной операции. Он пообщался с ребятами и заверил, что их семьи будут обеспечены всем необходимым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Максим Егоров общается с мобилизованными

«Наша страна переживает непростые времена, но мы справимся и победим, как делали это всегда. Сегодня, как никогда, мы должны быть сильными и едиными. Жители нашей страны всегда показывали пример стойкости и мужества перед лицом врага. Так, уверен, будет и сегодня. Каждый из вас настоящий воин, и мы все очень вами гордимся. Скорого возвращения домой, ребята! Мы ждем вас!», — подчеркнул глава региона.

Максим Егоров сообщил военнослужащим, что в минувшую субботу было принято решение о выплате каждому мобилизованному по 50 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться на основании списков, полученных из военного комиссариата региона.

Благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины», созданный по инициативе предпринимательского сообщества области, собирает и распределяет собранные средства для участников военной спецоперации. На счёт фонда поступило почти 70 млн рублей, израсходовано — 16,5 миллиона. В качестве благотворителей выступили 500 предприятий и организаций, а также тысяча физических лиц. Закупки производятся в соответствии с потребностями представителей воинских формирований. Средства направляются на конкретные нужды тамбовчан, которые принимают участие в специальной военной операции.

Напомним, 7 октября из Тамбовской области в зону СВО отбыли первые 50 военнослужащих, им были переданы продуктовые наборы, детские письма и рисунки. Вместе с родными и близкими военнослужащих также провожал глава Тамбовской области Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Тамбовской области получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Выплату получат все жители области, мобилизованные с 21 сентября.

«Мы понимаем, что деньги многим семьям нужны уже сегодня и делаем все необходимое, чтобы ускорить этот процесс. Подключаем социальный МФЦ, куда близкие родственники мобилизованных могут обратиться с заявлением о получении выплаты в качестве адресной социальной помощи», — говорил глава области.

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