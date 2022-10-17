Ейск, Краснодарский край, , 19:28 — REGNUM Один человек погиб в результате ЧП с падением военного самолёта в Ейске (Краснодарский край) вечером 17 октября, сообщает Mash. Кроме того, три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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По данным Readovka, среди госпитализированных — ребёнок. Жителей девятиэтажки, загоревшейся после падения Су-34, эвакуируют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении на жилой квартал Ейска истребителя-бомбардировщика ЮВО. У самолёта, предположительно, отказал двигатель при наборе высоты.

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