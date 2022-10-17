Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё три человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в результате пожара 17 октября на улице Коммунистической в Ейске. Об этом пишет местное издание «РВС».

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Все пострадавшие, по данным газеты, находятся в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUMсообщало, что пожар в жилом квартале Ейска произошёл после падения военного Су-34. Известно о возгорании квартир с первого по пятый этажи многоквартирного дома. Пожару присвоен третий ранг сложности.