Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинской области с начала года материнский капитал получили 23 семьи, в которых отцы в одиночку воспитывают детей. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Материнский капитал Credits-helps.ru

Получить деньги вправе как женщины, так и мужчины. А в мае перечень жизненных ситуаций, при которых это могут делать отцы, был расширен. Для получения сертификата можно обратиться в любую клиентскую службу областного отделения ПФР или в МФЦ. Также заявление на выдачу можно подать на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

Направить семейный капитал возможно на улучшение жилищных условий, социальную адаптацию детей-инвалидов, получение детьми образования либо в виде ежемесячной денежной выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января размер регионального маткапитала в Челябинской области составляет 108 160 рублей.