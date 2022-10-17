Ейск, Краснодарский край, , 19:16 — REGNUM Две тысячи квадратных метров составила площадь пожара в жилом сектора Ейска после крушения самолёта вечером 17 октября. По данным экстренных служб города, пострадали в результате возгорания 15 квартир.

Пожар © ИА REGNUM

Огонь распространился на четыре этажа многоэтажного здания. Информация о пострадавших уточняется.

После падения военного самолёта Су-34 продолжался взрыв боекомплекта. Добавим, что Минобороны РФ подтвердило крушение самолёта Южного военного округа. Экипаж жив.

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