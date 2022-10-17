Ейск, Краснодарский край, , 19:15 — REGNUM Площадь пожара в многоэтажном жилом доме, который вспыхнул в Ейске вечером 17 октября после падения военного самолёта Су-34, составляет 2 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре в девятиэтажном доме на улице Красной в Ейске в экстренные службы Кубани поступила в 18:20 мск. К месту происшествия были оперативно направлены службы экстренного реагирования.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.