Уфа, , 19:30 — REGNUM 168,7 млн рублей средств федерального бюджета было направлено на развитие системы раздельного сбора мусора в Башкирии. Об этом 17 октября сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в Башкирии вывоз твердых коммунальных отходов организован из всех населенных пунктов. На 24 тыс. площадок были установлены 63 448 контейнеров для накопления отходов, при этом за три года число контейнеров и площадок увеличилось в три раза.

«На развитие системы раздельного сбора мусора из федерального бюджета в регион привлекли 168,7 млн рублей. С учётом республиканского софинансирования планируем приобрести 11 373 контейнера для первичной сортировки», — сообщил он.

Он также сообщил, что для вывоза отходов в республике привлекают 423 спецмашины. С 2019 по 2022 год региональные операторы и перевозчики закупили 113 единиц техники. На эти цели в Башкирии в качестве софинансирования направили 50 млн рублей.

Фазылов напомнил, что в 2020 году в муниципалитетах были ликвидированы 473 несанкционированные свалки, в 2021 году ликвидировали 486 свалки, а в 2022 году этот показатель вырос до 673 единиц.