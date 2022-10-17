Москва, 17 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве 25 октября 2022 года пройдет концерт Sound Up Meditation. Информация об этом была опубликована на сайте мероприятия.

Afisha.ru Англиканский собор Святого Андрея

В рамках мероприятия выступит мультиинструменталист Георгий Котунов, известный под именем Long Arm, который исполнит работы из своего предстоящего альбома «Белый шум». Сам концерт откроет серию выступлений, в ходе которых музыканты исполнят современные инструментальные и академические произведения в церквях.

Напомним, Sound Up является фестивалем мультижанровых выступлений, который впервые был организован в 2016 году. Организаторами подобных шоу выступают немецкое агенство The Sound и креативное агенство Catharsis.