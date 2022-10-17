Ейск, Краснодарский край, , 19:06 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправился к месту падения Су-34 в Ейске. Об этом глава Кубани написал в своём телеграм-канале 17 октября.

Пожар Dave Hogg

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что ЧП в Ейске случилось вечером 17 октября. Предположительно, в жилом квартале рухнул военный самолёт Су-34. Пилоты успели катапультироваться.