Ейск, Краснодарский край, 17 октября 2022, 19:05 — REGNUM Крушение самолёта ВКС РФ в городе Ейске (Краснодарский край) вечером 17 октября подтвердило Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что истребитель-бомбардировщик упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Лётчики катапультировались. Причина крушения, по их данным, — возгорание одного из двигателей при взлёте.
Напомним, самолёт упал в жилом секторе Ейска. После взрыва начался пожар.
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