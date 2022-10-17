Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Крушение самолёта ВКС РФ в городе Ейске (Краснодарский край) вечером 17 октября подтвердило Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 на авиакосмическом салоне МАКС-2017

Уточняется, что истребитель-бомбардировщик упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Лётчики катапультировались. Причина крушения, по их данным, — возгорание одного из двигателей при взлёте.

Напомним, самолёт упал в жилом секторе Ейска. После взрыва начался пожар.