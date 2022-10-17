Военкор назвал предварительную причину падения Су-34 в Ейске
Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц назвал предварительную причину падения самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска.
Александр Маркин
Су-34
Предположительно, инцидент случился из-за попадания птиц в двигатели воздушного судна на взлёте. Летчики катапультировались.
«Ракет на самолёте не было, но были снаряды к пушке. Их детонация слышна на видео», — уточнил военкор.
О жертвах или пострадавших среди местных жителей пока информации нет.