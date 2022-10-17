Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц назвал предварительную причину падения самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска.

Александр Маркин Су-34

Предположительно, инцидент случился из-за попадания птиц в двигатели воздушного судна на взлёте. Летчики катапультировались.

«Ракет на самолёте не было, но были снаряды к пушке. Их детонация слышна на видео», — уточнил военкор.

О жертвах или пострадавших среди местных жителей пока информации нет.