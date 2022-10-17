Грозный, 17 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры Айшат Кадырова — отправилась с гуманитарной миссией в Донбасс. Она сопровождает конвой с гуманитарной помощью для жителей Донецкой Народной Республики. Общий объем груза превышает 100 тонн, сообщил 17 октября руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Mk-chr.ru Айшат Кадырова

Айшат Кадырова по поручению президента Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой привезла в Мариуполь продукты питания и предметы первой необходимости. Во время поездки она встретилась с мэром города Константином Иващенко и горожанами, которые сообщили ей о своих проблемах. Наиболее острые из них министр взяла под контроль, чтобы оказать максимально возможную помощь в их решении.

«Выражаю слова благодарности Айшат Кадыровой и всем представителям команды Кадырова за вносимый существенный вклад в восстановление Мариуполя и всех освобождённых территорий», — написал чеченский лидер.

Он также напомнил, что общий объем помощи, направленной РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова Донбассу, составил 18 тыс. тонн.