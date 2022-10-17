Дочь Кадырова привезла в ДНР 100 тонн гуманитарного груза
Грозный, 17 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры Айшат Кадырова — отправилась с гуманитарной миссией в Донбасс. Она сопровождает конвой с гуманитарной помощью для жителей Донецкой Народной Республики. Общий объем груза превышает 100 тонн, сообщил 17 октября руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
Айшат Кадырова по поручению президента Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой привезла в Мариуполь продукты питания и предметы первой необходимости. Во время поездки она встретилась с мэром города Константином Иващенко и горожанами, которые сообщили ей о своих проблемах. Наиболее острые из них министр взяла под контроль, чтобы оказать максимально возможную помощь в их решении.
Он также напомнил, что общий объем помощи, направленной РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова Донбассу, составил 18 тыс. тонн.