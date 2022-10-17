Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Основные версии причин авиакатастрофы в Ейске — техническая неисправность самолета и попадание птицы в двигатель при взлете, написал 17 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Oleg Belyakov Су-34

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Как сообщалось ранее, 17 октября самолет упал в одном из жилых кварталов Ейска. По предварительной информации, речь идет о Су-34 (по другой версии — об учебном Л-39). В девятиэтажном доме начался пожар, на место прибыли пожарные и скорая помощь.

«На фото можно увидеть парашют после катапультирования пилота. На месте падения идет детонация боекомплекта самолета. В доме продолжается пожар», — добавил эксперт.