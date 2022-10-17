Ейск, Краснодарский край, , 18:56 — REGNUM Упавший в Ейске самолёт — истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает 17 октября единая диспетчерская служба города.

СУ-34 Василий Иванов © ИА REGNUM

Из боекомплекта на борту Су-34 находились только снаряды к пушке. Предположительно, у самолёта во время полёта отказал двигатель.

Самолёт упал во дворе на улице Коммунистической. Из-за возникшего возгорания вспыхнула рядом стоящая девятиэтажка.

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