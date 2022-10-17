Нижний Новгород, 17 октября 2022, 18:55 — REGNUM Наркоторговцы принуждали 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода поджечь военкомат, передают региональные СМИ.

Поджог
Поджог
Jeff Turner

По имеющейся информации, несовершеннолетняя нижегородка, занимавшаяся распространением наркотиков через сеть тайников, получила от сбытчика очередную партию запрещённых веществ и присвоила её.

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После этого наркодилер начал угрожать закладчице и потребовал устроить поджог военкомата в Канавинском районе столицы Приволжья.

Научить девушку готовить зажигательную смесь должны были два студента Самарского государственного университета.

Школьница не решилась идти на преступление и написала заявление в полицию. В итоге правоохранители задержали двух её «кураторов» и сейчас ищут организатора преступной группы. По данному факту возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

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