Нижний Новгород, 17 октября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Наркоторговцы принуждали 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода поджечь военкомат, передают региональные СМИ.

Jeff Turner Поджог

По имеющейся информации, несовершеннолетняя нижегородка, занимавшаяся распространением наркотиков через сеть тайников, получила от сбытчика очередную партию запрещённых веществ и присвоила её.

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После этого наркодилер начал угрожать закладчице и потребовал устроить поджог военкомата в Канавинском районе столицы Приволжья.

Научить девушку готовить зажигательную смесь должны были два студента Самарского государственного университета.

Школьница не решилась идти на преступление и написала заявление в полицию. В итоге правоохранители задержали двух её «кураторов» и сейчас ищут организатора преступной группы. По данному факту возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

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