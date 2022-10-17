Мадрид, , 18:53 — REGNUM 34-летний центрфорвард «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года. Об этом 17 октября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Карим Бензема Антон Зайцев

Действующее соглашение Бензема со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 34-летнего французского футболиста в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Карим Бензема из-за травмы колена принял участие в десяти матчах за мадридскую команду во всех турнирах (Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов УЕФА, Ла Лига), в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.