Мадрид, 17 октября 2022, 18:53 — REGNUM 34-летний центрфорвард «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года. Об этом 17 октября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Бензема со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 34-летнего французского футболиста в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Карим Бензема из-за травмы колена принял участие в десяти матчах за мадридскую команду во всех турнирах (Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов УЕФА, Ла Лига), в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.