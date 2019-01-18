Самолёт упал в Ейске (Краснодарский край), после чего вспыхнул пожар. По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель. Официальная причина происшествия еще не установлена.

Как отмечается, военный Су-34 упал на жилой дом. На месте уже работают экстренные службы.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.