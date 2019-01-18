Прокуратура Кубани начала проверку после падения Су-34
Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартиле Ейска.
Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы региона по ситуации в Ейске.
Экипаж Су-34 до последнего пытался избежать катастрофы и катапультировался за мгновение до падения.
Очевидцы сообщают, что самолёт хотели увести в море.
Глава Кубани сообщил о 17 горящих квартирах в Ейске
Глава Кубани Вениамин Кондратьев, выехавший в Ейск после крушения самолёта Су-34 в жилом квартале, сообщил о 17 горящих квартирах в многоэтажном доме.
Глава государства также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске.
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск.
Три жителя Ейска госпитализированы в тяжёлом состоянии после крушения Су-34
Один человек погиб в результате ЧП с падением военного самолёта в Ейске (Краснодарский край) вечером 17 октября, сообщает Mash. Кроме того, три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Губернатор Кондратьев уточнил, что в при пожаре пострадало 17 квартир.
"Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи", - отметил он.
Сообщается о погибшем и пострадавших при пожаре в Ейске
Один человек погиб, ещё три человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в результате пожара 17 октября на улице Коммунистической в Ейске. Об этом пишет местное издание «РВС».
Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске.
Жителям 9-этажки, загоревшейся в Ейске после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщили местные власти.
Пожару в Ейске присвоен третий ранг сложности
Пожару в многоквартирном доме на улице Красной в Ейске присвоен третий ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 октября.
В Ейске после падения самолёта горит жилой квартал
Две тысячи квадратных метров составила площадь пожара в жилом сектора Ейска после крушения самолёта вечером 17 октября. По данным экстренных служб города, пострадали в результате возгорания 15 квартир.
Площадь пожара в Ейске составляет 2000 кв. метров
Площадь пожара в многоэтажном жилом доме, который вспыхнул в Ейске вечером 17 октября после падения военного самолёта Су-34, составляет 2 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как отмечается, социальные объекты рядом с местом падения самолета в Ейске не пострадали.
Военкор назвал предварительную причину падения Су-34 в Ейске
Предположительно, инцидент случился из-за попадания птиц в двигатели воздушного судна на взлёте.
Военный эксперт назвал основные версии авиакатастрофы в Ейске
Техническая неисправность?
В Ейске на жилые дома упал военный самолёт — военкор Коц
На жилой квартал Ейска упал самолёт
Минобороны РФ подтвердило крушение Су-34 в Ейске
Крушение самолёта ВКС РФ в городе Ейске (Краснодарский край) вечером 17 октября подтвердило Минобороны РФ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня, заявил губернатор Краснодарского края.
Сообщается, что на самолете были снаряды к пушке. Именно они сдетонировали.
Военный эксперт назвал основные версии авиакатастрофы в Ейске
Основные версии причин авиакатастрофы в Ейске — техническая неисправность самолета и попадание птицы в двигатель при взлете, написал 17 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
«На фото можно увидеть парашют после катапультирования пилота. На месте падения идет детонация боекомплекта самолета. В доме продолжается пожар», — добавил эксперт.
Официально от Минобороны РФ: "При наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП в Ейске.
Как сообщила "Подъёму" руководитель департамента информационной политики региона Галина Жукова, "все службы туда отправлены, информация уточняется".
По предварительной информации, пилоты катапультировались.
Как отмечается, дом, в котором после падения самолёта вспыхнул пожар, находится в спальном районе.
Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Пока локализовать его не удается.
Как сообщают очевидцы, пожар охватил все 9 этажей дома на Коммунистической улице в Ейске — ВестиFM+.