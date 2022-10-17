Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM 28-летний бразильский фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос с оценкой 8.6 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Сантос Дуглас Андрей Пронин © ИА REGNUM

В матче с «Пари Нижним Новгородом» Дуглас Сантос отметился результативной передачей, двумя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач бразильца составила 88%.

Помимо Дугласа Сантоса, в символическую сборную 13-го тура РПЛ включены Виталий Гудиев («Химки» 8.4), Ренато Гойкович («Оренбург» 7.6), Иван Кузьмичев («Локомотив» 7.7), Максим Ненахов («Локомотив» 7.4), Клаудиньо («Зенит» 8.5), Артем Карпукас («Локомотив» 8.0), Далер Кузяев («Зенит» 8.3), Малком («Зенит» 8.3), Федор Чалов (ЦСКА 8.2) и Брайан Монсилья («Оренбург» 8.2).