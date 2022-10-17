Грозный, 17 октября 2022, 18:42 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поездке в Донбасс своей дочери — министра культуры республики Айшат Кадыровой — и троих несовершеннолетних сыновей. Дочь находится в Донецкой народной Республике с гуманитарной миссией — она сопровождала очередную партию гуманитарной помощи. Помимо этого, она побывает на передовой. Несовершеннолетние сыновья же прибыли в ДНР, чтобы «вдохнуть пороха», как выразился Рамзан Кадыров.
О планируемой отправке в зону боевых действий своих несовершеннолетних сыновей Рамзан Кадыров сообщил в начале октября 2022 года. Он отметил, что их стремление на передовую он только приветствует.