Грозный, 17 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поездке в Донбасс своей дочери — министра культуры республики Айшат Кадыровой — и троих несовершеннолетних сыновей. Дочь находится в Донецкой Народной Республике с гуманитарной миссией — она сопровождала очередную партию гуманитарной помощи. Помимо этого, она побывает на передовой. Несовершеннолетние сыновья же прибыли в ДНР, чтобы «вдохнуть пороха», как выразился Рамзан Кадыров.

Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте» Глава Чечни Рамзан Кадыров

«В ходе визита в Донбасс Айшат Кадырова проведёт ряд встреч по решению гуманитарных вопросов, посетит передовую линию СВО, а также ряд социальных учреждений. Министр намерена оказать максимально возможную помощь жителям, нуждающимся в поддержке. На передовой также вдохнут пороха и братья Ахмат, Эли и Адам, которые не собираются ждать призывного возраста, чтобы встать на защиту своей Родины», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

О планируемой отправке в зону боевых действий своих несовершеннолетних сыновей Рамзан Кадыров сообщил в начале октября 2022 года. Он отметил, что их стремление на передовую он только приветствует.