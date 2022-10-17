Тамбов, 17 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского поезда с КамАЗом в Тамбовской области пострадали 14 человек, один человек погиб, сообщает вечером 17 октября пресс-служба регионального управления МВД России.

(сс) Homoatrox Скорая помощь

На данный момент двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Погиб помощник машиниста.

«Грузовик, который перевозил сахарную свёклу, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой», — указано в заявлении пресс-службы.

Пострадали 14 пассажиров, поезда, среди которых трёхлетний ребёнок.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и о гибели одного человека.