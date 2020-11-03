Саратов, 17 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В правительстве Саратовской области обеспокоены количеством аварий, произошедших при подготовке к отопительному сезону 2022–2023 годов на тепловых сетях. Заместитель председателя регионального правительства Павел Мигачёв 17 октября сообщил, что в прокуратуру для принятия соответствующих мер направлено письмо с перечнем многоквартирных домов, где нарушены сроки подачи горячей воды.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Причиной большинства отключений являются ремонтные работы теплоснабжающей организации. В период подготовки к отопсезону 2022–2023 годов на тепловых сетях произошло 1213 аварий и инцидентов. До сих пор специалисты саратовского филиала ПАО «Т Плюс» не завершили работы по перекладке тепломагистралей на улицах Октябрьской и Тверской», — констатировал Мигачёв.

С его слов, в прокуратуру направлен список домов, куда до сих пор не поступает горячая вода.

«Нельзя допустить, чтобы во время отопсезона жители остались без воды и отопления», — резюмировал зампред.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 4 октября также обратился к прокуратуре с просьбой проверить нарушения нормативных сроков ремонта компанией «Т Плюс».

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ИА REGNUM напоминает, с 16 октября устраняют коммунальную аварию в Саратове, а 17 октября нарушено водоснабжение в Балашове.

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