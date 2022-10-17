Вашингтон, 17 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Переговоры по замене новым действующего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) хотели бы начать США с РФ, заявила 17 октября помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Стюарт сказала, что Вашингтон настроен на «эффективную имплементацию СНВ-3». По её словам, американская сторона заинтересована в возобновлении инспекций объектов, подпадающих по действие договора, которые «были поставлены на паузу в марте 2020 года из-за пандемии».

Напомним, МИД РФ объявлял, что инспекции в рамках СНВ-3 российская сторона прекращает в связи с недружественной политикой США и их действиями в рамках договора.

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