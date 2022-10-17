Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинской области проходят выездные концерты для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает 17 октября пресс-служба регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

К этим мероприятиям присоединяются областные театры. Также в них участвуют и коллективы муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее народный артист России Михаил Турецкий и его коллектив дал концерт для мобилизованных граждан.

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