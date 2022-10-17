Усть-Луга, Ленинградская область, , 19:22 — REGNUM Впервые в России в морском порту Усть-Луга 15 октября состоялась бункеровка новейшего двухтопливного автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» сжиженным природным газом. После того, как была произведена бункеровка, загруженный автотехникой паром отправился в рейд в морской порт Калининград. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства морского и речного транспорта России.

Порт «Усть-Луга» Port-ustluga.ru

Паром «Генерал Черняховский» обладает двухтопливной энергетической установкой, которая использует в качестве топлива сжиженный природный газ или дизельное топливо с низким содержанием серы. Использование в качестве топлива СПГ снижает выбросы в атмосферу углекислого газа, оксидов азота, оксидов серы и сажи, что позволяет повысить экологичность транспортной инфраструктуры северо-западного региона России.

Отмечается, что паром «Генерал Черняховский» работает на стратегически важной для России линии «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград» с 6 октября. Кроме того, судно имеет ледовый класс Arc4, допускающий самостоятельную работу во льдах толщиной до 0,6 м.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке судоремонтный завод 17 октября торжественно спустил на воду новое судно «Капитан» — третий краболов, построенный по госпрограмме инвестиционных квот.

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