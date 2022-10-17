Челябинск, 17 октября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Михаил Турецкий и его коллектив выступили перед мобилизованными жителями Челябинской области. Выступление состоялось в клубе танковой дивизии Центрального военного округа.

Кирилл Никитенко Михаил Турецкий

Всего там прошло два концерта. На первом артисты выступали для военнослужащих и членов их семей, а второй дали для мобилизованных.

Перед началом выступления народный артист России Михаил Турецкий выразил готовность вдохновлять граждан России, укреплять их веру в Родину и заряжать патриотизмом и желанием трудиться на благо своей страны. Также со сцены он заявил, что приехал в регион по приглашению губернатора Алексея Текслера.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отмечает, что мобилизованным сейчас нужна моральная поддержка. «Очень много тёплых слов мы слышим от Михаила со сцены, который обращается и к 90-й дивизии, и к жителям Чебаркуля. Всё на таком духовном подъёме», — сказал чиновник.