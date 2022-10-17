Москва, , 18:23 — REGNUM Российская рок-группа «Мумий Тролль» выпустила аудиоспектакль «Владивосток-3000» по одноименной фантастической повести Ильи Лагутенко и Василия Авченко. Публикация первого эпизода проекта состоялась на всех стриминговых платформах.

Группа «Мумий Тролль» Mumiy Troll

Действие аудиоспектакля разворачивается в вымышленном городе Владивосток-3000, куда отправляется студент Дальневосточного федерального университета по имени Влад, желающий узнать об особенностях жизни в этом месте. Специально для проекта «Мумий Тролль» перезаписали часть своих хитов, обновленные версии которых можно будет услышать в эпизодах фантастической повести. В создании аудиоспектакля также приняли участие актеры «Мастерской Брусникина», Антоха МС, Илья Мазо, группа «Залпом» и Павел Пепперштейн.

Напомним, рок-группа «Мумий Тролль» была основана во Владивостоке в 1983 году и с того момента опубликовала 14 студийных альбомов. Бессменным лидером коллектива является Илья Лагутенко.

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