Москва, , 18:17 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко планирует проработать с российским правительством возможность установления зарплат для сельских медиков выше, чем для тех, кто работает в городах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

«Может быть сельскому врачу увеличить зарплату по отношению к городскому? Я понимаю, что во врачебном сообществе это не совсем правильно будет воспринято. Но в сельской тогда будет стимул…», — сказал депутат Госдумы Валерий Скруг («Единая Россия») в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам.

«Я думаю, что да. Это в любом случае будет дополнительной мотивацией для приезда на село. Поэтому, да. Надо рассмотреть этот вопрос. Думаю, что мы проработаем его с Минфином, правительством», — ответил ему Мурашко.

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