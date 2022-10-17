Москва, 17 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко планирует проработать с российским правительством возможность установления зарплат для сельских медиков выше, чем для тех, кто работает в городах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«Может быть, сельскому врачу увеличить зарплату по отношению к городскому? Я понимаю, что во врачебном сообществе это не совсем правильно будет воспринято. Но в сельской тогда будет стимул…» — сказал депутат Госдумы Валерий Скруг («Единая Россия») в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам.

«Я думаю, что да. Это в любом случае будет дополнительной мотивацией для приезда на село. Поэтому, да. Надо рассмотреть этот вопрос. Думаю, что мы проработаем его с Минфином, правительством», — ответил ему Мурашко.