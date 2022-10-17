Херсон, , 18:15 — REGNUM Примерно 9,8 тыс. боевиков составляют потери ВСУ за последние полтора месяца на херсонском направлении, заявил 17 октября заместитель временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передаёт Первый канал.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя безуспешные попытки ВСУ наступать в Херсонской области, Стремоусов привёл данные Минобороны РФ, согласно которым за полтора месяца бандеровская армия потеряла порядка 320 танков, 250 боевых машин пехоты, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулемётами.

Также уничтожены 36 самолётов и семь вертолётов ВСУ, а в общей сложности — свыше 1590 единиц техники на херсонском направлении. «И примерно около 9,8 тыс. кадровых военных, наёмников потеряли убитыми», — уточнил Стремоусов.

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