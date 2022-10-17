Москва, 17 октября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока и Арктики поддерживают проект федерального закона «О северном завозе». Проект федерального закона «О северном завозе» разрабатывался Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина и под контролем заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Mil.ru Северный завоз

«В свете новой арктической повестки, когда развитие Арктической зоны является одним из государственных приоритетов, разработка законопроекта о северном завозе является назревшим, важным решением. Президентом подписаны ключевые документы, определяющие новую политику по ускоренному развитию Арктики, создан и работает уникальный преференциальный режим для ведения бизнеса. Следующим важным этапом является создание системы действенных механизмов организации и государственной поддержки северного завоза», — сказал зампредседателя правительства ЯкутииМихаил Никифоров.

Он добавил, что предусмотренное законопроектом участие федерального центра в организации северного завоза и в его финансировании позволит систематизировать процесс, выстроить межрегиональные связи, обеспечить развитие экономики, а также укрепить энергетическую и продовольственную безопасность.

Отмечается, что в периметре северного завоза находится 25 регионов России, где на закупку и доставку более 3 млн тонн грузов ежегодно выделяется более 87 млрд рублей. Кроме того, необходимость разработки законопроекта, описывающего принципиально новую систему управления завозом продуктов, лекарств, топлива и других материалов, вызвана несовершенством действующих механизмов. Также в связи со сложными природно-климатическими условиями и инфраструктурными ограничениями, сбои в обеспечении северного завоза объясняются отсутствием координации и комплексного подхода к организации закупочных процедур и обеспечению транспортировки грузов. В конечном итоге розничная стоимость товаров из-за сорванных сроков доставки оказывается в несколько раз выше, что делает товар недоступным для северян.

«Новеллы федерального закона «О северном завозе», направленные на решение накопленных за последние годы проблем, разработаны с учетом региональной и отраслевой специфики. Создана экспертная группа по вопросам совершенствования системы северного завоза, в которую входят представители Федерального собрания РФ, федеральных и региональных органов власти, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ФАНУ Востокгосплан, госкорпорации Росатом, других организаций», — указано в сообщении.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, подчеркнул, что законопроектом предусмотрена комплексная система управления северным завозом, которая является ключом к решению не только транспортно-логистических задач, но и к снижению цен по всей цепочке доставки грузов. Что, в свою очередь, позволит улучшить качество жизни людей на труднодоступных, но стратегически важных для нашей страны территориях.

Помимо этого, будут введены федеральные меры поддержки северного завоза, среди которых бюджетные кредиты регионам для закупки и доставки приоритетных грузов северного завоза и услуг, связанных с их поставками, а также субсидии для финансирования транспортных затрат. Предусматривается создание единого морского оператора, которая будет обеспечивать перевозки приоритетных грузов северного завоза морским транспортом по субсидируемым тарифам. Создается федеральная система мониторинга северного завоза, в которой будут содержаться сведения, связанные с осуществлением северного завоза. Также создается законодательная основа для развития опорной инфраструктуры, задействованной в северном завозе.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и АрктикиГаджимагомед Гусейнов заявил, что разработанный законопроект о северном завозе рассмотрит правительство России 30 октября.

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