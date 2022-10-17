Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Росгвардейцы задержали водителя легкового автомобиля, который задел мужчину на моноцикле (моноколесе) и пытался уехать с места ДТП, сообщили 17 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Моноколесо

ДТП произошло в Кировском районе вечером 13 октября. Мужчина на моноцикле ехал по проезжей части проспекта Стачек в правом ряду, когда его начал обгонять водитель на автомобиле Honda. Не убедившись в безопасности маневра, водитель зацепил моноциклиста, который от удара на большой скорости упал на асфальт, и уехал с места ДТП.

«Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии стали очевидцами ДТП. Наряд вневедомственной охраны остановил иномарку и задержал водителя», — рассказали в ведомстве.

На место были вызваны наряд ГИБДД и карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, мужчина на моноколесе отделался ссадинами и испугом, его спасла мотоциклетная экипировка.