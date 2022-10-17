Чебоксары, , 18:31 — REGNUM На базе Чебоксарского медицинского колледжа проходят обучение мобилизованные бойцы. Навыки оказания первой медицинской помощи крайне важны в условиях боевых действий, отметил 17 октября глава Чувашии Олег Николаев.

В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медпомощь t. me/oanikolaev

Обучение мобилизованных проходит по инициативе минздрава Чувашии. К занятиям привлечены специалисты с большим педагогическим опытом и практическими навыками по оказанию экстренной медицинской помощи.

Кроме теории, военнослужащие закрепляют навыки на практике: наложение кровоостанавливающего жгута и повязок при различных ранениях, оказание помощи при переломах, проведение сердечно-легочной реанимации, противошоковых мероприятий. Обязательно к изучение проведение безопасной эвакуации раненых с мест активных боев. Преподаватели демонстрируют как с помощью носилок или подручных средств доставить пострадавшего до полевого медпункта.

Обучение проходит централизованно по заявкам от военкоматов. В этом году в рамках проведения специальной военной операции на базе центра курсы по оказанию первой помощи получили сотрудники Росгвардии, федеральной службы охраны, представители спортивно-патриотических клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, минэкономразвития Чувашии совместно с главами администраций поручено оказать необходимую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в решении организационных вопросов по ведению бизнеса в связи с частичной мобилизацией.

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