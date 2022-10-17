Москва, , 18:08 — REGNUM В понедельник, 17 октября в 87 регионах России, в том числе в ЛНР и ДНР, стартовал второй этап Премии Больших перемен Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Были поданы более 7000 заявок в 10 номинация — всех отобранных номинантов Премии после процедуры верификации проверят летучие команды, в состав которых вошли более 1000 представителей народного жюри из числа детей, родителей и педагогов.

Школьники Nso.ru

Премия «Больших перемен» — первый проект в новейшей истории России, где главными участниками и судьями стали дети, их родители и педагоги. Работа по оценке номинантов на предмет соответствия критериям Премии станет основной целью второго этапа Премии. Народному жюри предстоит до 10 ноября определить топ-1000 проектов, мест, цифровых сервисов, ТВ/радио-каналов, ТВ-шоу и других медиаплатформ для всестороннего и благополучного развития детей и молодежи. Следить за работой летучих команд своего региона можно будет в сообществе Премии в социальной сети ВКонтакте.

«Первый этап Премии, в рамках которого были поданы более 7000 заявок, завершился 16 октября 2022. Свои предложения активно вносили не только школьники и студенты, мамы, папы и учителя, но и сами номинанты. Всего предложения были представлены в 10 тематических номинациях: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание». Ведь Премия — это «больше, чем» признание — это самое честное спасибо за искренний продукт для семей!», – отметил исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский .

В состав летучих команд в различных уголках России вошли более 1000 человек. В каждой из команд — от 5 до 10 участников, среди которых — дети, их родители и педагоги. Летучие команды в своем регионе будут получать задание от регионального куратора и, в зависимости от формата работы номинанта, посетят его очно или ознакомиться с работой в онлайн.

В ноябре народное голосование выберет из 1000 отобранных летучими командами номинантов 200 проектов, которые получат знак качества Премии Больших перемен: «Одобрено детьми, родителями, педагогами!» и смогут использовать его в продвижении своих инициатив. Также они попадут на виртуальную карту лучших проектов для детей России. Абсолютных победителей в каждой номинации определят признанные эксперты в различных областях согласно 10 тематическим номинациям премии. Награждение пройдет в декабре в Москве.

Впервые о проведении Премии Больших перемен было объявлено 28 марта 2022 года во время церемонии, посвященной старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».