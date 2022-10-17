Сампурский район, Тамбовская область, 17 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Число пострадавших при столкновении рельсового автобуса и грузового автомобиля увеличилось до 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального УМВД.

https://68.мвд. рф/ ДТП на переезде

Пригородная электричка и грузовик столкнулись у села Осино-Лазовка. По предварительным данным, водитель автомобиля в нарушении правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд перед рельсовым автобусом сообщением Тамбов — Обловка.

На месте аварии погиб помощник машиниста, пострадали 14 пассажиров электрички, в том числе двое человек в тяжёлом состоянии, трёхлетнюю девочку вертолётом санавиации перевезут из Сампурской ЦРБ в Тамбов.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло около 15:30, в результате аварии рельсовый автобус сошёл с путей.