Челябинск, 17 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Челябинске 491 семья мобилизованных подала заявления на получения выплат на детей. Об этом сообщил замглавы города Сергей Авдеев 17 октября на аппаратном совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего заявления касаются 698 детей. 217 семей получили консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, на каждого несовершеннолетнего возрастом до 18 лет из семьи мобилизованного в Челябинской области установлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей.