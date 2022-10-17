Москва, , 18:05 — REGNUM Конкурсные процедуры на получение грантов идут или уже завершены в 71 регионе страны. В ряде субъектов РФ грантовые конкурсы запланированы на октябрь-ноябрь. Гранты на создание или развитие своего дела в нынешнем году уже получили 563 предпринимателя в возрасте до 25 лет.

«Большую активность проявили молодые предприниматели Башкортостана — здесь гранты получили сразу 133 проекта. Высокий интерес мы отмечаем в Республиках Крым, Саха, Бурятия, Тульской, Воронежской, Новосибирской областях», — пояснила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей, для регионов Арктической зоны вдвое выше — до 1 млн рублей. Средства гранта можно потратить на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ и другие направления. При этом нельзя использовать полученные деньги на закрытие кредита, оплату налогов или покупку автомобиля. Обязательным условием для получения гранта является софинансирование проекта молодым предпринимателем в размере не менее 25% от стоимости проекта и прохождение бесплатного обучения в Центрах «Мой бизнес».

Так, в Республике Крым гранты получили 52 молодых предпринимателя на сумму 24,5 млн рублей. «Наиболее часто к нам обращаются молодые предприниматели, реализующие проекты в производственной сфере, что не может не радовать, также успехом пользуются направления бизнеса, которые относятся к креативной индустрии. Есть среди молодых предпринимателей проекты в сфере торговли и общепита, один из проектов предусматривал приобретение фудтрака», — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Она отметила, что в этом году самым молодым предпринимателем-получателем гранта в регионе стала 14-летняя девушка, которая решила реализовать проект по цифровой печати на текстильных изделиях. Также грантовую поддержку получат проекты по кикшерингу, созданию креативного миниковоркинга, занятиям спортом, оказанию психологических услуг молодыми специалистами и другие.

Грантовая поддержка молодых предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.